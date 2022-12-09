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Гурьянов против «Оттавы»: 7-й подряд матч без очков, 4 броска и «минус 2» за 10:39. У него 1+3 в 20 играх сезона

Денис Гурьянов не набрал очков в 7-м матче подряд. Форвард «Далласа» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:3 ОТ).

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