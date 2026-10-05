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Врач Синельникова: мыло и самодельные клизмы с травами от запора не помогут

Врач Синельникова: мыло и самодельные клизмы с травами от запора не помогут

Попытки справиться с запором с помощью касторового масла, мыльных свечей, травяных чаев и самодельных клизм могут привести к повреждению слизистой, обезвоживанию и нарушению электролитного баланса.

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