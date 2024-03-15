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Закон, порядок, государство

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В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье военнослужащие в рамках дополнительной подготовки осваивают курс тактической медицины

В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье военнослужащие в рамках дополнительной подготовки осваивают курс тактической медицины

Во время занятий военнослужащие обучаются навыкам по применению табельных и подручных средств, при оказании доврачебной помощи, само и взаимопомощи при ранениях различной степени тяжести, проведению мероприятий экстренной терапии в различных ситуациях.

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