Работавший с Роналду диетолог ответил на один из главных вопросов о пиве: «Научные данные однозначны»

Испанский диетолог и нутрициолог Хосе Блеса, в прошлом сезоне работавший в московском ЦСКА, а также имеющий опыт с именитым португальским футболистом Криштиану Роналду в саудовском клубе «Аль-Наср», ответил на один из главных вопросов о пиве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии