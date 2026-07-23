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Работавший с Роналду диетолог ответил на один из главных вопросов о пиве: «Научные данные однозначны»

Работавший с Роналду диетолог ответил на один из главных вопросов о пиве: «Научные данные однозначны»

Испанский диетолог и нутрициолог Хосе Блеса, в прошлом сезоне работавший в московском ЦСКА, а также имеющий опыт с именитым португальским футболистом Криштиану Роналду в саудовском клубе «Аль-Наср», ответил на один из главных вопросов о пиве.

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