Троянские зебры для Белоруссии

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаТроянские зебры для Белоруссии Хождение по граблям многовекторности уже давно стало «элитным видом спорта» у лидеров постсоветских государств.Вернуться к статье122НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановГавкай , не гавкай, а Лукашенко власть удержал и либерожополизов примусил!!похоже и у нас это начинается, давно пора!!Анатолий ЛановойГавкай , не гавкай, а Лукашенко у власти удержал Путин. Где бы был этот многовекторный(вертожопый), не защити его НАШ Президент.Алексей ШапловВсё участие Путина было в обещании поддержки в случае чего. А в российских СМИ это представили чуть ли не самой главной причиной поражения беломайдана, мол, струхнули от этого заявления.Владимир ИльинСтранно: только российский президент правильный, а лидеры остальных постсоветских государств – «ходят по граблям многовекторности уже давно». Как тут не вспомнить фразу А. И. Куприна – «Вся рота идёт не в ногу, один поручик шагает в ногу».Анатолий ЛановойА что тут странного. Российский Президент ИДЕТ, ему не надо с кем то в ногу. А вот лидеры остальных постсоветских государств – «ходят по граблям многовекторности уже давно», а главное, все стараются в ногу с США.Olga BelОдни и те же "факты", одни и те же штампы, одна и та же ложь! Однажды выбрана задача: тролить всё, что происходит в Беларуси, кошмарить белор. президента. И эта задача с завидным постоянством выполняется тролями уже несколько лет! Алё, иксзперды, можно ли увидеть ХОТЯ БЫ НЕЙТРАЛЬНУЮ СТАТЬЮ ПРО БЕЛАРУСЬ??? Я уж не жду добрых слов, честного анализа или реального освещения событий и реалий в Беларуси! Нет, постоянно перетасовка фактов, фальсификация любого события, какие-то надуманные выводы, очень удобные для поставленной задачи демонизации Лукашенко, но не имеющие отношения к реальности. Мне очень не хочется думать, что задачу травли Беларуси ставят элиты из России (ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ В ЭТО ВЕРИТЬ). Но тогда ЧЬЁ ЗАДАНИЕ ОТРАБАТЫВАЮТ авторы подобных опусов? Почему многовекторность России - это признаки мудрости и гибкой политики мощного государства, а многовекторность Беларуси - это великая глупость и преступление, или даже предательство по отношению к России? Может быть, хватит лицемерия? Или так нравится общаться с соседями свысока, через губу? Вы зря думаете, этого никто не замечает...Псевдоним ПсевдонимовА что разве Лукашенко мягкий, белый и пушистый ? Вряд ли....Он искал, ищет и будет искать выгоду и для себя и для своей страны как почти каждый вменяемый политик. А что касается многовекторности, то сравните Белоруссию и Россию по влиянию на мировую политику. При всём своём желании Белоруссия не может ни Сирию защитить ни Армению с Азербайджаном помирить.... я уже не говорю про проекты типа "Северного потока". И никакого лицемерия нет. Посмотрите во что превратилась украина после этой самой многовекторности ? В фашистское антироссийское государство на полном политическом и экономическом содержании запада. Просто судьба всех маленьких государств - иметь чёткую позицию и не метаться в разные стороны в надежде урвать кусок послаще.....Arkadij BokovВы полностью правы!Olga BelВы правда ни хрена не понимаете? Какое отношение имеет понятие многовекторности к влиянию на мировую политику??? Разве ХОТЬ КОГДА-ТО БЕЛАРУСЬ заявляла, что она хочет влиять на мировую политику, причём в такой же степени, как Россия? вы что ли с дуба рухнули? Попробую разъяснить для тех, кто способен слушать: МНОГОВЕКТОРНОСТЬ - ЭТО ОБЩЕНИЕ С ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ СОСЕДЯМИ, А НЕ ТОЛЬКО С РОССИЕЙ. То есть, Беларусь всегда заявляла, что готова торговать, сотрудничать, поддерживать ровные добрососедские отношения С ЛЮБОЙ ВМЕНЯЕМОЙ СТРАНОЙ. Поэтому Беларусь налаживала связи экономические, политические, культурные, дружеские, с ближними соседями (Польша, Литва, Латвия, Украина, Россия), и с дальними (Германия, Молдавия, Армения, Китай, Италия, Сербия, Индия, Египет, сшп,...) То есть, Беларусь позиционировала себя как открытое, дружественное суверенное государство в центре Европы, которое готово на сотрудничество и взаимовыгодные контакты с миром. И ЭТО НОРМАЛЬНО, именно так и должно развиваться мирное государство! особенно географически расположенное в самом центре европы. Странно было бы конфликтовать и закрываться. А вот Россия почему-то хочет, чтобы Беларусь поддержавала все виды контактов ТОЛЬКО С РОССИЕЙ, а со всеми остальными перессорилась. Я понимаю, если Беларусь изолирована от мира, она становится критически зависимой от России, это это радует Россию! Почему? вам не нужны добровольные друзья, вам нужны зависящие от вас рабы? Россия так сильно хочет захапать Беларусь, что радуется, когда враги нас разрушают? Это так проявляется ваше братское участие?Olga BelПовторяю: мы просто вели себя как разумные, цивилизованные, дружелюбные люди. И не наша вина, что ЕС и пиндосы хотят ссориться с Россией, а использует для этого все окружающие территории. Не наша вина, что нас стремятся разрушить, чтобы нагадить России. Сколько могли, мы поддерживали добрые отношения со всем миром. Но часть мира не хочет быть добрым, они хотят развалить и растоптать (с Беларусью это начали проделывать с августа 2020). И тогда Лукашенко сказал, что запад сам выбрал политику травли и санкций, и пусть не удивляются, что Беларусь будет отвечать той же монетой. Сейчас наши контакты с западом постепенно сокращаются, НО... это закономерный ответ на агрессию и мерзости запада. Вы думаете, это для нас стало неожиданностью? Разумеется, нет. Мы всегда знали о подлости гейропы, мы всегда знали цену этим контактам. Кстати, мы НИКОГДА не стремились в ЕС или в НАТО (и это принципиальная ошибка всех икзпердов, не надо сравнивать РБ с украиной). И мы никогда не противопоставляли Беларусь и Россию и не собирались отрываться от России (это глупость и ложь). Но мы искренне старались быть добрыми соседями ВСЕМ, искренне считали, что честно торговать можно и нужно с любым партнёром. ВОТ ЭТО СМЫСЛ МНОГОВЕКТОРНОСТИ! и я не понимаю, что в этом плохого, почему это так бесит Россию, и почему это ставят в вину? Назовите мне ХОТЬ ОДНО ГОСУДАРСТВО в мире НЕмноговекторное??? Любое государство поддерживает множественные контакты ради собственной выгоды, ведёт гибкую политику ради баланса, порой даже лавируя на грани. И лидеры "пытаются усидеть" даже не на 2 стульях, а на пяти, семи, на 15-ти стульях если надо... Разве это для вас открытие? Вот если оно (суверенное государство) этого НЕ делает, такое государство быстро исчезает... Так почему же это так раздражает Россию? Россия рада, что запад напал на Беларусь? что давит и разрушает? что сосед и брат становится слабее и беднее? что у Беларуси обрываются годами и честным трудом налаженные связи? что мы вынуждены увеличить долю торговли с РФ (и что увеличивается зависимость от РФ); что теперь легче можно будет принудить ослабевшего соседа и захапать? это такая у вас дружба?Псевдоним ПсевдонимовМадам, вы сами ни хрена не понимаете и валите с больной головы на здоровую. Разве не Лукашенко попросил помощи у России когда начались протест в Белоруссии ? Нет . Разве Россия вводила войска в Белоруссию ? Нет. Далее. Каким образом Росси мешает торговать с другими странами ? Поясните ? Гипноз что ли использует ? Всё просто, мадам, как в аптеке. Лукашенко почувствовал, что власть уходит и все те страны с которыми вы хотите торговать резко против него объединились и именно поэтому он первый и прилетел в Россию за помощью. Так что мадам не надо переводить стрелки и искать крайнего, тем более там где его нет. Сейчас отвечу на второй комментарий, видимо такой же истеричный и бездоказательный:)Псевдоним ПсевдонимовНу второй комментарий хоть более менее адекватный. По первой половине вопросов нет. Пошли дальше. Вы почему-то вцепились мёртвой хваткой в дурацкое слово "многовекторность" придуманное наверняка каким-то неумным чиновником и опять обвиняете Россию что она каким-то образом влияет и мешает Белоруссии. Приведите хотя бы один факт, а не набор бездоказательных обвинений. То же самое относится и к якобы радости России в связи с проблемами в Белоруссии. Откуда вы это всё берёте ? Какой-то набор похмельного пропагандиста вкупе с истерикой после неудачного падения с баобаба - шучу:) Запомните, никто не мешает Лукашенко вести общение с западом - но он сам сделал свой выбор, понимаете сам !Комментировать
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