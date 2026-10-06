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МОСИНФОРМ

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Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя

Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя

Московских водителей предупредили о необходимости соблюдать особую осторожность из-за дождя, который идет в отдельных районах города.

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