Нужна помощь: Бородина призналась, что волнуется за учебу дочек

Ксения Бородина сделала откровенное признание о детях в своем блоге, пишет издание dni.ru. Знаменитость с тревогой, свойственной всем мамам, поделилась переживаниями об успеваемости дочек Маруси и Теоны, которые возникли у нее в связи с концом второй четверти.