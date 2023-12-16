Нужна помощь: Бородина призналась, что волнуется за учебу дочек

Ксения Бородина сделала откровенное признание о детях в своем блоге, пишет издание dni.ru. Знаменитость с тревогой, свойственной всем мамам, поделилась переживаниями об успеваемости дочек Маруси и Теоны, которые возникли у нее в связи с концом второй четверти.
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