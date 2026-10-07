Huawei потеснил Apple на рынке планшетов в России: названы самые популярные модели

Huawei сравнялся с Apple по продажам планшетов в деньгах и вышел на первое место. При этом лидером по числу проданных устройств стали Xiaomi и Redmi За январь–сентябрь 2026 года россияне приобрели около 2,14 млн планшетов на 43,4 млрд рублей.
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