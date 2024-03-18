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Царьград

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Подними голову! Челябинцы активно интересуются космосом

Подними голову! Челябинцы активно интересуются космосом

В год 90-летия со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина жители Южного Урала изучают историю отечественной космонавтики, вопросы современной подготовки космонавтов и наблюдают за Солнечной системой в режиме онлайн.

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