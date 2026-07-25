«Ты недостаточно хорош…» Ландо Норрис ответил на жалобы Рассела

«Ты недостаточно хорош…» Ландо Норрис ответил на жалобы РасселаОткрытый источникДействующий чемпион мира Ландо Норрис считает, что гонщики Формулы 1 обязаны постоянно менять свой стиль пилотирования под особенности машины.
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