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«Ты недостаточно хорош…» Ландо Норрис ответил на жалобы Рассела

«Ты недостаточно хорош…» Ландо Норрис ответил на жалобы Рассела

«Ты недостаточно хорош…» Ландо Норрис ответил на жалобы РасселаОткрытый источникДействующий чемпион мира Ландо Норрис считает, что гонщики Формулы 1 обязаны постоянно менять свой стиль пилотирования под особенности машины.

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