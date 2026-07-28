Акции ВТБ падают после отчета из-за отсутствия комментариев о сделке с Wildberries

Акции ВТБ оказались под давлением после публикации финансовой отчетности за второй квартал. Инвесторов насторожило не только существенное снижение прибыли, но и пересмотр годового прогноза, а также отсутствие новых подробностей о планируемом SPO и сотрудничестве с Wildberries & Russ.
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