Полиция проводит прямую телефонную линию для жителей Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска

Жители трех городов – Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска – имеют возможность задать вопросы исполняющему обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России "Краснотурьинский" Павлу Зубкову и председателю Общественного совета при управлении Антону Бако по прямой телефонной линии.
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