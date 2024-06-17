ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза Донских по делу о хищении 2 млрд рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего чиновника Министерства сельского хозяйства России Олега Донских , который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более 2 млрд рублей, сообщили в ЦОС ФСБ.
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