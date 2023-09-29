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Все носят белую юбку этой осенью 2023 — как перенять новый тренд

Все носят белую юбку этой осенью 2023 — как перенять новый тренд

Погода все еще может быть теплой и летней, но давайте не будем обманываться. Осень уже наступила. На данном этапе сезона вы, вероятно, уже готовы распрощаться с кожаными босоножками на ремешках и принять более осенние тренды.

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