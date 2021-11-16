Умоляем, помогите спасти малышей от гибели, пока не поздно!!!

Яна ВолковаВ мире животныхУмоляем, помогите спасти малышей от гибели, пока не поздно!!! Санкт-Петербург и область!И снова то злополучное садоводство за Всеволожском, о котором было уже столько постов.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииИрина БеловаВ Питере есть ветеринар, выезжает на стерилизацию прямо на месте, в Лен.область, минимум 3 кошки, недорого. Мы вызывалиОтветить12 час.алиса кабановарепостОтветить10 час.Елена Бахтина ДюбановаРЕПОСТИЩЕ!!!Ответить2 час.
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