Дай лапку

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Умоляем, помогите спасти малышей от гибели, пока не поздно!!!

Умоляем, помогите спасти малышей от гибели, пока не поздно!!!

Санкт-Петербург и область!И снова то злополучное садоводство за Всеволожском, о котором было уже столько постов.

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Комментарии
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Ирина Белова
В Питере есть ветеринар, выезжает на стерилизацию прямо на месте, в Лен.область, минимум 3 кошки, недорого. Мы вызывали
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12 час.
алиса кабанова
репост
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10 час.
Елена Бахтина Дюбанова
РЕПОСТИЩЕ!!!
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2 час.

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