В Нью-Йорке прошла траурная церемония по 20-летнему сыну Софьи Капковой и Дмитрия Гудкова. Родители, избрав узкий круг, простились с Иваном, покончившим с собой 14 октября.
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