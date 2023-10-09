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ФедералПресс

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Туроператоры: среди застрявших в Израиле туристов нет сибиряков

Туроператоры: среди застрявших в Израиле туристов нет сибиряков

НОВОСИБИРСК, 9 октября, ФедералПресс. Туристическим операторам на данный момент не известно ни одного случая возникновения проблем с возвращением сибирских туристов из Израиля, где в выходные активизировались боевые действия.

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