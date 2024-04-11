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Царьград

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В Краснодаре водителя грузовика, заблокировавшего дорогу "скорой", могут лишить прав

В Краснодаре водителя грузовика, заблокировавшего дорогу "скорой", могут лишить прав

Правоохранители установили личность нарушителя, не пропускавшего карету скорой помощи.В столице Кубани установили личность водителя грузовика, который преградил проезд автомобилю скорой медицинской помощи.

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