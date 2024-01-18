Концентрация эмоций в адрес Путина: корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко — о выступлении Зеленского в Давосе .
Клоун в Давосе: "Путин. Путин! Путин? Путин..."
Комментарии
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Н
НС
не совсем. Эту униформу с него снять и надеть на него клоунский костюмчик, сшитый из двух дуркаинских флагов. И колпак с бубенцами - тоже из их идиотского флага. А чтобы не снимал - ничего больше ему не давать, а на бритой башке неприличное слово написать краской. И пусть в таком виде сидит в клетке, в Московском зоопарке, в отделе приматов.
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13 час.
p
petrabramovichg
"Воровать не хорошо" - учила Мама с детства, а отец на зоне был и не нажил наследства.....
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10 час.
Евгений Мангуш
Точно. Он и есть обезьяна с гранатой
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1 час.
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