Клоун в Давосе: "Путин. Путин! Путин? Путин..."

Н

НС

не совсем. Эту униформу с него снять и надеть на него клоунский костюмчик, сшитый из двух дуркаинских флагов. И колпак с бубенцами - тоже из их идиотского флага. А чтобы не снимал - ничего больше ему не давать, а на бритой башке неприличное слово написать краской. И пусть в таком виде сидит в клетке, в Московском зоопарке, в отделе приматов.