Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    давно пора стереть с лица земли все свинарники усраины со всем укроскотом,начиная с куева«Ни дети, ни внук...
  • Ирина Мухтарамова
    Всегда действовал Закон: Дети за родителей не отвечают!«Ни дети, ни внук...
  • sss
    ну единую россию то есть...В «Единой России»...

Клоун в Давосе: "Путин. Путин! Путин? Путин..."

Клоун в Давосе: "Путин. Путин! Путин? Путин..."

Концентрация эмоций в адрес Путина: корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко — о выступлении Зеленского в Давосе .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
не совсем. Эту униформу с него снять и надеть на него клоунский костюмчик, сшитый из двух дуркаинских флагов. И колпак с бубенцами - тоже из их идиотского флага. А чтобы не снимал - ничего больше ему не давать, а на бритой башке неприличное слово написать краской. И пусть в таком виде сидит в клетке, в Московском зоопарке, в отделе приматов.
Ответить
13 час.
p
petrabramovichg
&quot;Воровать не хорошо&quot; - учила Мама с детства, а отец на зоне был и не нажил наследства.....
Ответить
10 час.
Евгений Мангуш
Точно. Он и есть обезьяна с гранатой
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх