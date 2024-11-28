Актеру Олегу Ягодину запретили играть в Москве на гастролях екатеринбургского «Коляда-театра». В 2022-м его оштрафовали за дискредитацию ВС РФ — на Ягодина составили протокол за фразу «Нет войне!» во время концерта.
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