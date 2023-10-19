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Путин заявил о достижении в отношениях РФ и Китая беспрецедентного уровня

Путин заявил о достижении в отношениях РФ и Китая беспрецедентного уровня

Отношения Китая и РФ достигли беспрецедентно высокого уровня, но продолжают развиваться. Все более активным и многоплановым становится сотрудничество в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин в четверг, 19 октября.

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