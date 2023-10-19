Путин заявил о достижении в отношениях РФ и Китая беспрецедентного уровня

Отношения Китая и РФ достигли беспрецедентно высокого уровня, но продолжают развиваться. Все более активным и многоплановым становится сотрудничество в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин в четверг, 19 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии