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ЦАХАЛ заявил об ударе по крупному объекту «Хезболла» по производству оружия

ЦАХАЛ заявил об ударе по крупному объекту «Хезболла» по производству оружия

ЦАХАЛ заявил об ударе по крупному объекту «Хезболла» по производству оружия.«Некоторое время назад в ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту «Хезболлы» по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана», — следует из сообщения в Telegram-канале армии.

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