ЦАХАЛ заявил об ударе по крупному объекту «Хезболла» по производству оружия.«Некоторое время назад в ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту «Хезболлы» по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана», — следует из сообщения в Telegram-канале армии.