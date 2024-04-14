ЦАХАЛ заявил об ударе по крупному объекту «Хезболла» по производству оружия.«Некоторое время назад в ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту «Хезболлы» по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана», — следует из сообщения в Telegram-канале армии.
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