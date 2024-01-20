«Свинья» по-турецки: импортные автозапчасти ждет тотальное подорожание

В прошлом году большинство российских автовладельцев окончательно убедились, что все эти «мощные антироссийские санкции» не особо то и влияют на повседневную жизнь: машины продолжают ездить, ремонтироваться и обслуживаться.
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