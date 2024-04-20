Новый чемпион: Витрук нокаутировал Борисова на ACA 174, а Токов победил Давлатмуродова

Павел Витрук сокрушил Олега Борисова в главном бою ACA 174 в Санкт-Петербурге. Поначалу претендент смотрелся не столь убедительно, но постепенно начал наращивать обороты и в третьем раунде перехватил инициативу.
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