В Ивановском регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА

В Ивановском регионе все еще действует режим атаки беспилотников – Оперштаб.В утреннее время, 28 апреля на территории Ивановской области сохраняется режим опасности беспилотников, предупреждает Оперативный штаб.
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