Врач назвала простой способ продлить молодость

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала простой способ продлить молодость. Она объяснила, что в ходе длительных исследований ученые из Китая становили, что регулярное употребление чая способно отсрочить старость, благодаря содержащимся в напитке активным веществам.
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