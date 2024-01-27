Врач назвала простой способ продлить молодость

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала простой способ продлить молодость. Она объяснила, что в ходе длительных исследований ученые из Китая становили, что регулярное употребление чая способно отсрочить старость, благодаря содержащимся в напитке активным веществам.