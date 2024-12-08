За полвека популяции акул и скатов сократились вдвое

Рыбы — обширная группа первичноводных позвоночных, имеющая довольно пестрый состав. Наряду с лучеперыми рыбами, к которым относится подавляющее большинство, в морях обитают и другие, более древние, в том числе хрящевые рыбы.
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