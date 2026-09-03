Зеленский приступил к реализации своей угрозы: Москва отбивает налёт дронов ВСУ

Глава киевского режима Зеленский, похоже, приступил к осуществлению своего террористического плана против международного гражданского авиатрафика в России.
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Свежие комментарии
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- Заигрались в бога...
Ну и о каком перемирии может идти речь , какие переговоры . Вообще ниочём . Так зачем собираться и тратить время и деньги . Вы хоть представляете , что будет если мы оставим этим уродам бандеровцам хоть малый кусочек квадратный километр . Эта бацила разрастётся сразу же , да уже сейчас перетекает к нам в наши города в виде политологов или начала пристраиваться во власть и бизнес . Очевидно приболел Путин , когда произнёс , что мы не стремимся завладеть их землёй . Он совсем опупел что- ли? Называть нашу землю землёй предателей , это надо извернуться в своих измышлениях также как в нашей стране выворачивают и представляют в другом свете нашу историю и стремятся таким образом добиться своего -раздробления и отсоединения . Когда же наше -то правительство и сам Путин возьмут в руки обычные книги по истории нашей страны ? Ведь судя по тому , что бацила скудоумия давно накрыла умы и Байдена и Трампа . Им -то наша история не нужна совсем и её можно насиловать как они хотят ,но наши , наши-то удивляют . Это с каких это пор территория исконно русских земель вдруг стала всем представлена как украинская , когда и украину -то мы тоже создали сами , на нашем съезде . Сдаётся мне императрица высекла на площади этих янки , да и нашим бы не поздоровилось . Задницы после экзекуции были бы как мартышек .
Вот почему наша власть так "бережно" уничтожает какие-то склады, ТЭЦ, другие энергетические установки... Ну почему не ударить по всей бандеровской банде "Орешником", даже если они в подземелье прячутся. Не будет этой банды наркоманов и всё остальное посыпится...
01.09.2026 в Москве было сбито 109 дронов, это тоже начинал? Коц как всегда панику разводит.