Россиянам рассказали, как выбрать идеальный крем для защиты от солнца

Важен тип кожи человека Солнцезащитное средство — летний щит для вашей кожи. Но вот выбрать идеальный SPF — задача не из простых, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог, специалист по инъекционным методикам Диана Салмановна.
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