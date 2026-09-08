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Когда откроют пункт пропуска с Северной Кореей: Мишустин подписал распоряжение

Когда откроют пункт пропуска с Северной Кореей: Мишустин подписал распоряжение

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, ФедералПресс. Правительство России утвердило распоряжение об открытии автомобильного пункта пропуска Хасан на границе с КНДР в Приморском крае – соответствующий документ подписан, сообщили в пресс-службе кабмина.

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