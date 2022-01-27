Декларирование доходов, полученных физическими лицами в 2021году

Межрайонная ИФНС России № 7 по Республике Крым сообщает, что в соответствии с Налоговым кодексом физические лица обязаны предоставить в налоговую инспекцию налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2021 год в случаях: осуществления предпринимательской деятельности и частной практики; получения доходов от продажи имущества, от сдачи жилья внаем (аренду) принадлежащего им имущества; получения доходов в виде выигрышей, подарков; получения доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.