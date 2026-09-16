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ВЕСТИ КРЫМ

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Жительнице Судака может грозить до 5 лет лишения свободы за призывы к насилию в соцсетях

Жительнице Судака может грозить до 5 лет лишения свободы за призывы к насилию в соцсетях

Ваш браузер не поддерживает видео. Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность гражданки Украины 1961 года рождения, проживающей в Судаке.

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