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Тульские новости

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Житель Узловой осужден за избиение бейсбольной битой

Житель Узловой осужден за избиение бейсбольной битой

Избиение произошло на лестничной площадке в поселке Каменецкий, обвиняемый ударил потерпевшего бейсбольной битой по голове, пострадавший получил тяжелые травмы.

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