В омских магазинах обнаружили мясную и молочную продукцию с сальмонеллой, листериями и остатками лекарственных средств.
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В омских магазинах обнаружили мясную и молочную продукцию с сальмонеллой, листериями и остатками лекарственных средств.