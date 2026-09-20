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Глава УИК аэропорта Шереметьево рассказал, как работает участок воздушной гавани

Глава УИК аэропорта Шереметьево рассказал, как работает участок воздушной гавани

Люди в красивой летной форме, пассажиры между рейсами, сотрудники после смены — для таких категорий избирателей специально организовали участок в аэропорту Шереметьево.

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