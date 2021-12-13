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Китай взял курс на экономическое удушение Литвы

Китай взял курс на экономическое удушение Литвы

Враждебная политика Литвы по отношению к Китаю вызывает все больше проблем у литовского бизнеса. Вслед за литовскими экспортерами проблемы начались у литовских импортеров: предприниматели жалуются, что не могут получить заказанные в Китае товары.

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