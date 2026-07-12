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Володин проводит опрос на тему навязывания дополнительных платных услуг гражданам

Володин проводит опрос на тему навязывания дополнительных платных услуг гражданам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ заявил, что в прошлом году ГД приняла федеральный закон, которым были защищены права граждан и установлены ограничения на навязывание людям дополнительных платных услуг.

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