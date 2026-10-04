Kelli Giddish Guest-Starred On Law & Order: SVU Years Before Joining As A Regular

Kelli Giddish joined Law & Order: SVU as Detective Amanda Rollins in 2011, but before that, she also guest-starred as a sexual assault victim.
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