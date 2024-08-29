Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю с 2 по 8 сентября 2024. В безмолвной россыпи звёздного неба на границе лета и осени, где тёплые дни начинают уступать место холодным ветрам, судьбы Близнецов — загадочных, многогранных и неуловимых, переплетаются с волшебством финансовой удачи.