На Западе опасаются, что тайные операции киевского режима могут привести к эскалации конфликта. Согласно информации, опубликованной в The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, Украина рассматривает возможность расширения зоны своих диверсионных операций, нацеливаясь ….
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