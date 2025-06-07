На Западе опасаются, что тайные операции киевского режима могут привести к эскалации конфликта. Согласно информации, опубликованной в The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, Украина рассматривает возможность расширения зоны своих диверсионных операций, нацеливаясь ….