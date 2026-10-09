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Словакия взяла под полный госконтроль проект новой АЭС

Словакия взяла под полный госконтроль проект новой АЭС

Словакия подписала договор о приобретении доли чешской энергетической группы ČEZ в компании Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), которая готовит строительство нового ядерного энергоблока.

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