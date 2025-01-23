Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, почти разобрали. Полностью убрать воздушное судно с земли планируют до конца февраля.
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Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, почти разобрали. Полностью убрать воздушное судно с земли планируют до конца февраля.