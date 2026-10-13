Man dies in fall off roller coaster at Six Flags Over Georgia

One person died Monday at Six Flags Over Georgia near Atlanta, police said. Witnesses said the man died in a fall off the Goliath roller coaster.
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