Учебный воздушный бой провели экипажи истребителей Су-30СМ ВВО в Забайкалье

Экипажи сверхзвуковых многоцелевых истребителей Су-30СМ, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки самолетов условного противника.