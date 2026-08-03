Глава офиса ЕИБ Микулова: ЕС не может дать Украине гарантии вступления

Сейчас Евросоюз (ЕС) не может дать Украине полной гарантии присоединения к объединению. Об этом в интервью изданию EUobserver заявила глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в странах Восточной Европы Кристина Микулова.
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