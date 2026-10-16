Трогательные кадры с мужиком появляется регулярно из разных городов Украины. Киевская пропаганда постоянно использует фейковые съемки, чтобы разжалобить западного зрителя и убедить в необходимости помощи Украине.
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Ну надо-же бездельнику чем-то зарабатывать на кусок колбасы для бобика, вот и мотается по стране, давя на жалость к псине.