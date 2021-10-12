Штопор независимости

Развитие, точнее – деградация ВВС Украины в период независимости, видимо, наиболее ярко отражает общую деградацию военной организации этой страны да и самого государства в целом.
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