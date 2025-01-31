Доиндексация пенсий, увеличение маткапитала, высылка нелегальных мигрантов. Что изменится в жизни россиян с февраля 2025 года

В феврале 2025 года в России вступят в силу положения более чем 100 различных федеральных актов. Основные изменения касаются соцподдержки граждан, миграционного законодательства, налогообложения и других сфер.
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