Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Конева
    Нашим можно платить и больше!! Только не "новоиспеченным граданам" с азии! И не цыганам!Матерям-героиням ...
  • Чак
    А в горшочке куриные яйца. Фуфло.Готовим в горшочк...
  • Виталий Сорокин
    Лишние? А жрать и греться за сч🤣ёт Амеров будете???Бундестаг поддерж...

Доиндексация пенсий, увеличение маткапитала, высылка нелегальных мигрантов. Что изменится в жизни россиян с февраля 2025 года

Доиндексация пенсий, увеличение маткапитала, высылка нелегальных мигрантов. Что изменится в жизни россиян с февраля 2025 года

В феврале 2025 года в России вступят в силу положения более чем 100 различных федеральных актов. Основные изменения касаются соцподдержки граждан, миграционного законодательства, налогообложения и других сфер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх