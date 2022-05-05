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Тем, кто поздно едет с работы: во Владивостоке перекроют центр города

Тем, кто поздно едет с работы: во Владивостоке перекроют центр города

На четыре часа с 21:00 до 02:00 автомобильное движение в центре Владивостока будет перекрыто. В частности, движение будет ограничено на следующих участках автомобильных дорог: по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту; по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская; по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская; по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Адмирала Фокина; по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Адмирала Фокина; Кроме того, изменилось и дальнейшее расписание.

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