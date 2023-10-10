Регистрация уставов муниципальных образований: порядок и особенности

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе Министерства юстиции Российской Федерации.
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